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这种男人“小病”会诱发尿毒症！尿毒症前兆是什么？

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2017-08-1439健康网
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核心提示：史大爷患前列腺增生好多年了，近日被确诊为尿毒症。为什么前列腺增生这种“小病”会和尿毒症扯上关系？

史大爷（化名）今年75岁，患前列腺增生好多年了，每天小便都是滴几滴，不过他并不怎么当回事，只是觉得人老了很正常，一直忍着。这两天他突然恶心反胃，进食后不停呕吐，家人马上把他送到解放军八一医院。经过检查，史大爷被确诊为严重尿潴留引起的尿毒症，同时并发急性肾衰竭。为什么前列腺增生这种“小病”会和尿毒症扯上关系？

前列腺增生为何诱发尿毒症？

该院肾脏风湿病科医师纪冰说，在前列腺增生发病早期，尿道会出现轻度梗阻，因为膀胱有代偿能力，患者依然能按时排空小便，但是排尿时间会比一般人要长。

到了中期，随着尿道梗阻症状的加重，病人会出现尿频尿急等表现，膀胱中的尿液无法及时、完全排空，因此会出现残余尿。此时如果可以尽早导尿、用药，通常还是可以恢复排尿的。

发展到晚期，尿道梗阻症状不断加重，膀胱无法完成代偿功能，残余尿持续增加，由于膀胱内压升高，往上传递到肾脏，导致两侧肾内压升高，引起肾积水，损害肾功能，最终诱发尿毒症。


我们都知道尿毒症是一种很严重的病变，随时会有生命危险。但是，前列腺增生晚期所导致的尿毒症，和慢性肾炎引起的尿毒症不一样，只要尿道梗阻被解除，肾脏还是可以恢复功能的。

然而有部分患前列腺增生的老年人，由于思想上不够重视，错过治疗时机，这也是诱发尿毒症的主要原因之一。

如何预防前列腺增生恶变尿毒症？

该院泌尿外科主任陆晓哲建议，老年朋友应注意以下两点：

1、如果你患有前列腺增生，必须重视出现的尿频尿急症状，不要当成是老年人的“正常现象，应该及时治疗，预防病情恶化。

2、当近期尿频、尿急、小便淋漓症状加重时，这说明已经有大量的残余尿和尿潴留，此时千万不要因怕导尿而硬扛，一旦没有及时治疗，就可能诱发尿毒症。

补充：5个尿毒症早期症状需警惕

1、食欲下降

患者会出现胃口不好、恶心呕吐等症状，少数人会出现腹胀、腹泻和便秘等。


尿毒素潴留会影响消化功能，导致食欲下降，但很多人以为只是消化不良。

2、全身浮肿

这也是尿毒症常见早期症状，一开始只有脚踝、眼睑浮肿，休息后会减轻。

这是因为肾脏不能及时清除体内多余的水分所致。

如果进一步发展，患者会持续性或全身出现浮肿，此时就是尿毒症期了。

3、疲惫乏力

疲倦乏力这种情况很容易让人忽视，因为引起疲倦的原因实在太多了，最好结合其他症状综合判断。

4、面色泛黄

这是由于贫血所致。

5、高血压

肾脏受损后不能正常排水排钠，体内出现水和钠的潴留。

另外，肾脏受损后还会分泌一些升高血压的物质。

因此，尿毒症的早期就会出现不同程度的高血压。

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