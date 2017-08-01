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男人做到6件事，可以比同龄人多活10年！

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2017-08-1939健康网
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核心提示：一些男性爱好抽烟喝酒、无肉不欢，这都会加速一些器官的衰老，那么，怎样帮助男性朋友延长寿命呢？以下6个关键点一定要把握好。

健康长寿是每个人所希望的，可现代人大多都有这样或那样的不良习惯，让衰老提早到来，特别是一些男性爱好抽烟喝酒、无肉不欢，这都会加速一些器官的衰老，那么，怎样帮助男性朋友延长寿命呢？以下6个关键点一定要把握好。

1、爱护心脑血管：少吃肉

少吃肉类，尤其是红肉类，可以把患心脏病的危险降低29%。

红肉一般指猪、牛、羊肉，相比起白肉，这些肉含的饱和脂肪比较多，一旦过量食用，胆固醇就会沉积在血管壁，诱发动脉硬化及其他心血管病。

有研究显示，长期食用红色肉类和加工肉类，罹患直肠癌和结肠癌的风险均会增加。

2、照看好肝脏：少饮酒

少饮酒，包括啤酒，可以把患肝病的危险降低85%。

假设在十年内，你每天都喝750ml的啤酒，那么肝炎和脂肪肝迟早会找上门。

很多男人还喜欢在夏季狂喝冰镇啤酒解暑，但一个夏天的豪饮，很有可能换来肝脏10个月的艰难自我修复。

3、保护好前列腺：不久坐

研究显示，摄入过多脂肪性食物会让前列腺患病风险增加，而多吃大豆蛋白类食物可减少其发病率。

有专家建议，一周喝4~8杯的红葡萄酒，前列腺癌的发病几率可降低50%，其理由是红葡萄果皮中含有白藜芦醇，这种物质可以抗氧化，一定程度上抑制癌细胞生长，但切忌贪杯，过量饮酒会让前列腺处于充血状态，诱发炎症。


另外不能久坐，这样会压迫前列腺。要适度运动，尤其是步行或慢跑，对预防前列腺疾病很有益处。

4、清洁肾脏：多饮水

肾脏充当人体过滤器的角色，体内大部分废物都是经由肾脏过滤并排出体外。因此，平时要时时保持肾脏的清洁和健康。

英国肾脏研究中心研究人员指出，如果每天至少喝2000ml水，患肾病的几率可下降80%；每天适当吃一些蜂蜜，患肾病的风险可下降18%。

5、减少对肺的伤害：戒香烟

烟对肺部的损害最大，所以一定要忌烟。

秋天正是养肺的好时机，平时可以多喝些润肺的汤水，平时多吃胡萝卜、猕猴桃、红薯、南瓜、橄榄、梨、甜瓜、桃等食物，对养肺有一定帮助。


美国医学专家提出，每天吃个猕猴桃可将肺癌风险降低36%；经常吃坚果可将患肺癌的风险降低48%。

6、关心自己的结肠：徒步走

都市里的很多男人，运动量越来越少，患结肠癌的人也越来越多。

预防结肠癌，关键就在于运动。

“百炼不如一走”，徒步行走能把结肠癌的患病风险降低28%。

美国人体营养研究中心指出，每天坚持一段时间的有氧运动，特别是慢跑，可防止大便在体内逗留过长时间，从而减少得结肠癌的几率。

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