人过四十天过午！中年男人养生就5步，快抓紧做！

核心提示：人到中年，身体状态每况愈下，男人们应该掌握正确的养生方法。下面小编要给大家支支招，看看中年男人的养生原则有哪一些。

人到中年，身体状态每况愈下，男人们应该掌握正确的养生方法。下面小编要给大家支支招，看看中年男人的养生原则有哪一些。

中年男人养生五件事

1、戒除香烟

吸烟会直接增加心血管病、肺癌和呼吸器官疾病的危险。

如果烟龄已经有几十年，一时间戒不了，在日常饮食中要有意识多吃鱼类、青椒、胡萝卜、菠菜和橙黄色水果，适当饮茶，这样能帮助减轻吸烟对身体的危害。

2、少吃油腻

男人通常爱好重口味，尤其是爱喝酒的人，一般爱吃油腻、油炸食物，这样不仅容易发胖，还会增加罹患心血管疾病的风险。

要吃点清淡食物，少吃动物脂肪，可用白肉代替红肉。

3、重视体检

大多数男性不爱去看医生，总认为自己没什么病。

但有资料统计，八成的重病患者表示，自己是因为长期不去医院，小病拖成大病，到了医院发现已经错过了最好的治疗时机。





所以，每年例行体检是保持健康的最好方法。

4、警惕胸痛

男性有时在劳累或运动后会出现胸口痛的症状，一般休息后胸痛会消失。

这种情况可能正常，也可能是心脏病早期症状，最好是到医院检查一下。

5、保护大脑

随着年龄增长，男性脑细胞会逐渐减少，比女性快两倍。

长时间用脑过度会让脑细胞加速受损，记忆力快速衰退。

男性保护大脑应多吃鱼，尤其是海鱼。

中医：4个动作助男人长寿

1、握固：宁神护气，抵御外邪

手上的穴位众多，且与全身脏器相连。

握固能刺激手部穴位，有助于把精气神固守在体内。





把大拇指放在手心，指尖放在无名指根部，然后弯曲四指，稍微用力握住大拇指。

走路、坐车、闲聊、看电视时都可以做。

2、站桩：充沛肾元，强筋健骨

“要把骨髓洗，先从站桩起”，站桩可以强筋健骨、补精益气。动作如下：

·两脚分开，与肩同宽；

·两手由身体两侧向前合抱于腹前，位置与脐同高；

·两臂抱圆，同时两膝微屈，重心下沉，两膝关节稍向两边打开；

·维持1~2分钟后站起，放松，再重复。

做此动作时，注意背略弓、胸要含、背要拔，呼吸缓慢。

3、转腰：壮实肌肉，畅达经脉

肾位于后腰，经常转腰能够增强肌肉力量，补精温肾，预防腰肌劳损、腰椎病等疾病。

·双手反插于腰部（大拇指在前），中指按住腰眼；

·腰向前弯，先按顺时针方向转10圈，再逆时针转10圈。

转腰最好早晚做，空腹时为宜。

4、颠足：放松躯干，补肾纳气

肾经起源于足小趾，颠足能刺激肾经上的多个穴位，补肾纳气。

·两腿并拢，提肛收腹，肩向下沉；

·立项竖脊，脚趾用力抓地后抬起脚后跟，然后身体往下规律颠动。

注意身体放松，先缓缓下落一半，而后轻震地面。

提踵时尽量维持10秒以上，脚跟落地时要轻柔。