男性有更年期吗？男性更年期有什么症状？

核心提示：男性更年期有什么症状？男性基本在哪个年龄层开始出现更年期症状呢？基本上都是40岁开始的到70岁的男性都会出现更年期症状，因为这个年龄段的男性体内的雄性激素正在减少。那么男性更年期有哪些症状呢？
男性更年期有什么症状？男性基本在哪个年龄层开始出现更年期症状呢？基本上都是40岁开始的到70岁的男性都会出现更年期症状，因为这个年龄段的男性体内的雄性激素正在减少。那么男性更年期有哪些症状呢？
男性更年期什么症状？1、心血管老化
每个人随着年龄的增长，心脏自然而然就会有肥大心内膜增厚的现象，为什么会这样呢？因为这跟心脏结缔组织的增加还有心脏的其他结构钙化的原因有关。心脏的内膜增厚自然的血管的弹性就变差了，心血管就会变硬，发生动脉硬化的状况，接着心血管会变窄等血管的毛病就会陆续都出来了。
男性更年期什么症状？2、消化器官老化
男性进入更年期之后消化道的功能也会下降，消化器官里边的平滑肌纤、还有腺体都会慢慢进行萎缩，随后胃粘膜也会渐渐变薄，胃腔就会慢慢开始扩大，最后失去了弹性。
男性更年期症状也有跟女性更年期症状相似的，就是都是出现食欲减退的症状，消化不良，经常吃饱之后感到腹胀，会有腹泻或者是便秘的症状。
男性更年期什么症状？3、内分泌失调
男性进入更年期之后雄性激素就开始慢慢减少了，这样自然就会导致内分泌失调了。这点跟女性更年期症状是相同的原理。比如时常出现记忆力衰退、很容易就产生疲劳感，经常出现头昏、心慌等症状。
那出现这样症状要怎么办呢？不用着急，每天给自己安排好适当的体育锻炼，还有保证充足的睡眠时间，这样就能得到缓解了。
男性更年期什么症状？4、泌尿系统
男性进入更年期之后经常会出现排尿困难的状况，还有就是夜尿会增多。那为什么会这样呢？因为雄性激素减少从而影响到前列腺增生的问题，所以产生了排尿系统的问题。
那这个时候应该怎么办呢？在饮食上面就应该注意清淡的饮食、辛辣的食物不要吃，如果情况没好转，或者是出现了更加严重的状况就应该去医院及时就医。
男性更年期什么症状？5、性能力下降
男性进入更年期之后因为雄性激素的减少，从而导致了性欲减退、阴茎的勃起的硬度也会下降、还有夜间的勃起次数跟质量也会随之减少，性交的时间变短。那这个时候应该怎么办呢？可以选择多吃坚果、鲜虾来改善，同时适当做下体育锻炼。
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