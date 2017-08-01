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常吃3种食物，你的“能力”不会太好！男人都看看吧

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2017-08-2839健康网
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核心提示：事实上，备孕不但要迈开腿，还得管住嘴。想要培育精力充沛的“小蝌蚪”，下面这些饮食禁忌一定要注意。

想要优生优育，不但要有好卵子，好精子也很重要。生孩子可不只是女人的事，准爸爸们精子的质量也非常重要。不少男性只是把备孕理解为锻炼身体，事实上，备孕不但要迈开腿，还得管住嘴。想要培育精力充沛的“小蝌蚪”，下面这些饮食禁忌一定要注意。

最“养精”的食物

1、牡蛎

牡蛎含锌量丰富，有“男子汉食物”的美称。

锌有利于生殖系统发育以及精子的产生，帮助精子的核酸与蛋白质代谢，提高精子活力。

锌元素缺乏可导致前列腺中酶活性异常，从而影响精液液化与精子活力。

2、沙丁鱼

精子的活力、灵活度都与DHA有关，沙丁鱼富含人体最易吸收的DHA。

同时，沙丁鱼还富含Ω-3脂肪酸，能降低甘油三酯、预防血栓形成，是维护心血管健康的优质食物，也有利于改善男性的ED问题，减少性功能障碍。

3、山药

山药含丰富的精氨酸，它能参与精子生成，帮助增加精子数量，提高精子活力。


研究证明，精氨酸对于男士精子质量提高有着重要作用。

精氨酸的存在有利于精子的生成，有效改善男士少精症的问题。

4、枸杞

枸杞中含较多果糖，果糖在精囊腺中含量较高。

果糖有助于改善精囊腺功能，提升精子活力。

5、西红柿

西红柿富含维生素C与番茄红素，番茄红素能改善前列腺功能，维生素C帮助抗氧化，清除自由基，提高精子的活力。

最“杀精”的食物

1、咖啡

咖啡具有提神醒脑的作用，因为其中的咖啡因会刺激人的交感神经。


交感神经掌握人白天的全部活动，当它受刺激时，人的精神就会活跃起来。

副交感神经则负责人夜间与性有关的活动，它与交感神经互为表里。

当交感神经活跃时，副交感神经就会受到压抑，临床表现为性欲的下降。

2、烧烤

烧烤对身体的危害很多，油炸、烧烤的淀粉类食物中含丙烯酰胺，这是致癌物之一，可导致男性弱精、少精。

此外，重金属镉、农药残留均对精子产生毒性。

3、酒类

喝酒会消耗人体内的叶酸，会因叶酸的缺乏，从而导致生育能力下降。

长期饮酒会降低精子数量以及活力，进而降低生育能力。

长期大量饮酒会影响睾酮在体内的合成，从而降低精子浓度，导致ED。

因此，男性朋友最好避开“杀精食物”，但也不必刻意吃太多“壮阳食物”，应该做到营养均衡摄入，这样才可以提升人的健康情况，也能更好“助 性”。

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