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男人的一生，十年一道坎！30到60的养生重点，这里全齐了

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2017-08-3039健康网
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核心提示：事实上，男性也要关注身体出现的问题，同时养成定期体检的习惯。以下是多位专家送给不同年龄层男性的健康忠告，值得一看。

男人在管理健康方面常大大咧咧，对一些小病小痛也毫不在意，认为是年纪大自然出现的。事实上，男性也要关注身体出现的问题，同时养成定期体检的习惯。以下是多位专家送给不同年龄层男性的健康忠告，值得一看。

◆30岁

30岁的男性通常健康状况良好，基本上没什么大病。

但专家提醒，很多男性由于事业心强，忙于工作，常常会忽略健康投资。

一、疾病重点：肺功能

从30岁开始，男性的肺功能逐渐下降。

如果可以每天做几次深呼吸，并不断坚持，等到70岁，肺活量下降就不是一般人的60%-70%，而只有20%。

二、饮食重点

30岁的男人如果不按时、定量进餐，可能让肠胃受损，影响情绪和睡眠。

30岁男性不能因为身体好而饮食不定，要注重营养均衡，荤素搭配，同时少饮酒。


◆40岁

40岁可以说是男人的黄金年龄，意味着成功、财富、成熟。

与此同时，这个年龄也是身体走下坡路的开始，很多疾病会在这个阶段找上门。

一、疾病重点：泌尿系统疾病

由于中年人平时忙于工作，很多人在工作时间忘了喝水，加上许多中年男性以车代步，缺乏运动，导致在中年，结石发病率相对比较高。

因此，男性平时一定要重视喝水。

二、饮食重点

1、补充维生素B6

北京医院副主任营养师李长平认为，维生素B6可增强人体免疫力。

它还能预防皮肤癌和膀胱癌，而且对失眠症有治疗作用。

每天2mg就可以了，相当于2只香蕉中的含量。

2、补充维生素E

维生素E同样是预防疾病和提高免疫力的有力武器。

它可帮助降低胆固醇，防止血小板在动脉内集结，清除体内杂质。

富含维生素E的食物有花生、杏仁和山核桃等。


◆50岁

50岁的男人，身体状况已步入“多事之秋”。

一、疾病重点：内分泌疾病

北京安贞医院内分泌科主任医师周迎生提示，男人到了50岁，各种内分泌疾病会找上门，因此要特别注意作息规律，留意糖尿病、糖代谢异常等疾病。

随着年龄增长，血管也会慢慢硬化，一旦不注意生活习惯，很容易就会出现高血压和动脉硬化。

平时除了要控制高脂肪食物的摄入量外，还要注意少吃甜食。

二、饮食重点

50岁的男人应控制进食量，因为身体新陈代谢的速度正在减慢。

建议低脂、低糖饮食，少吃油煎、油炸食物，尽量不选择高胆固醇食物。


◆60岁

60岁是中老年交替的关键时期，健康问题也不少。

一、疾病重点：心脑血管病

到了60岁，男性要注意预防动脉硬化导致的多种疾病，包括高血压、心脏病、脑血管疾病等。

一般来说，男性出现动脉粥样硬化的时间普遍比女性要早。

二、饮食重点

1、多吃一些补充大脑营养的食物，如深海鱼，少吃高胆固醇、高脂食物。

2、平时要多吃富含纤维素的食物，如各种蔬菜，还要多吃粗粮，如玉米、小米及各种豆类等。

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