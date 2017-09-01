后半生想不生病，男人记住：身体6个问题不能硬扛！

核心提示：男人工作忙、压力大，又好面子，身体有了毛病不想看医生，有了不良情绪也不懂得排解，也就导致了男人比想象得更容易生病。现在中医告诉您：男性想养生，有些方面不能“逞强”！

在大多数人印象中，男人的身体总是很好，事实上，男人工作忙、压力大，又好面子，身体有了毛病不想看医生，有了不良情绪也不懂得排解，也就导致了男人比想象得更容易生病。现在中医告诉您：男性想养生，有些方面不能“逞强”！

1、肚子饿时不可强“挺”

部分上班族一加起班就错过了饭点，久而久之三餐也不规律了。

医生提醒，不能随便推迟进食时间，时间一长可能导致胃肠性收缩，出现手脚无力、腹痛、低血糖、头昏眼花，甚至昏迷等症状。

经常饥饿不进食，易引起溃疡病、胃炎、消化不良等问题。

2、起居上不可强“熬”

当代人已经将熬夜当成家常便饭，尤其是男性朋友。

但是，当晚上感到头昏想睡时，千万不要硬撑，也不要用抽烟、浓咖啡、浓茶来刺激神经，以免导致神经衰弱、高血压、冠心病等。





3、口渴时不可强“忍”

中年男性必须养成定时饮水的习惯，每天饮水6-8杯为宜。

男性如果长期饮水过少，尿液毒素浓度就会增加，容易诱发尿路感染，甚至肾结石。

4、如厕时不可强“憋”

排便用力过度可导致习惯性便秘、痔疮、肛裂，还可诱发直肠结肠癌。

憋尿则会使下腹胀痛难忍，甚至诱发尿路感染和肾炎，对健康均十分有害。

因此，要养成定期大便和有了尿意就立即小便的良好习惯。





5、身体疲劳时不可强“撑”

疲劳是身体需要恢复体力和精力时发出的信号，如果没有重视，人就会积劳成疾，百病缠身。

因此，当中年人出现全身乏力、头昏眼花、肌肉酸痛、思维迟钝、心跳加快等症状时，就不能再“硬撑”下去。

要立即注意劳逸结合，不宜熬夜，不宜做突击性的工作；

思想要放松，胸怀要宽广，不要因一些琐事而烦恼，不要过多计较个人得失。

6、身体患病时不可强“扛”

中年人的心脏、大脑、肝肾等器官的生理功能都会随年龄增长而不知不觉衰退，细胞的免疫力、再生能力也在逐步下降。

中年男性要抱着对身体负责的态度，对头痛发热、乏力、咳嗽、腰酸、腿痛、便血等不适症状重视起来，因为这些小症状如果长期出现，往往是某些疾病的早期信号，强忍下去终将耽误时机，酿成重病。

因此，当身体患病时不可讳疾忌医，应尽快到医院诊治。