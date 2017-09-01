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想要肝好，4种伤肝行为不要有！肝不好有哪些表现？

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2017-09-0339健康网
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核心提示：肝脏是人体最重要的器官之一，也是帮助身体排毒的重要“工具”，肝脏的好坏，直接影响到我们的健康。如果肝脏出现问题，即使是小病，都可能演化重症，所以保护好自己的肝脏尤为重要，下面我们就来看看肝不好都有哪些症状。

肝脏是人体最重要的器官之一，也是帮助身体排毒的重要“工具”，肝脏的好坏，直接影响到我们的健康。如果肝脏出现问题，即使是小病，都可能演化重症，所以保护好自己的肝脏尤为重要，下面我们就来看看肝不好都有哪些症状。

1.容易疲倦

肝脏不好的人会经常感觉到疲倦，那是因为肝细胞受损，血清转氨酶增高，胆碱酯酶降低，使得我们身体疲倦。

2.月经紊乱

肝脏不好的女性会出现月经紊乱的现象，月经来潮，也会受到影响。因为肝血不足，会影响到流量，严重的时候，甚至会造成闭经


3.造成抑郁

肝脏出了问题还会造成抑郁，因为肝脏有调节情绪的功能，一旦肝脏内毒素不能排出，就会造成堵塞，容易造成情绪抑郁。

4.面色发黄

在中医看来，肝脏不好的人会造成肝气郁结，脸色发黄。而肝气郁结还会使身体分泌胆红素数量增多，从而会引起黄疸，这样看起来面色枯黄。

哪些情况会伤害肝脏

睡眠不足

长时间熬夜、睡眠不足都会伤害我们的肝脏，因为在睡眠中，我们的身体会进入自我修复模式，但当你经常熬夜，抵抗力会下降，影响到肝脏修复的能力，损伤肝脏。


暴饮暴食

俗话说“饭吃八分饱”，其实这句话说的很有道理。因为暴饮暴食会增加胃肠负担，损伤了肠胃，对肝脏损伤较大，甚至诱发脂肪肝

乱吃药

俗话说“是药三分毒”，说的就是药其实也有副作用，很多药物吃进身体里，不但不容易分解，还会加重肝脏损伤，导致药物性肝炎

乱吃东西

很多人吃东西喜欢根据自己的喜好，而不看重质量，其实这么做是错误的，有些东西真的不能乱吃。像加工类食物就要少吃，因为这些食物中含有大量的防腐剂、色素。这些化学品一旦进入身体后，会增加肝脏负担，损伤肝脏。

脂肪肝

黄疸胆红素

常见症状：肝肿大 肝区痛

并发症状：冠心病 肝硬化

相关检查：谷氨酸脱氢酶 AST

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