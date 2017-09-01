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男人多吃这一些食物，女人也会“害怕”！

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2017-09-0339健康网
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核心提示：现代都市男人工作、生活压力大，加上环境和食品污染严重，直接导致男性精子质量下滑。那么，男性应该怎么保护精子呢？

想要宝宝，单靠女人的努力是不行的，准爸爸的精子健康也不能忽视。然而，现代都市男人工作、生活压力大，加上环境和食品污染严重，直接导致男性精子质量下滑。那么，男性应该怎么保护精子呢？英国生育问题专家指出：只要你立即改变生活习惯，提高精子质量和数量的效果将立竿见影。

在孕前半年，白领男们必须遵守以下四大原则：

1、保持适当的运动

研究表明，男性少锻炼，身材肥胖，会使腹股沟处温度升高，破坏精子生存环境。

运动不仅可以保持健康的体力，还是有效的减压方式。

压力大的男人可以考虑每天运动30-45分钟，增强精子活力。

建议：

激烈跑步或长距离骑车会让睾丸温度升高，破坏精子成长环境，降低精子活力，因此锻炼也不能太过激烈。

2、注重对肾精的养护

一些男性朋友对保健养生毫不在意。但男性保健是极其重要的。

男性养生一是注重调整饮食结构、滋养肾精；二是不要耗损肾精。


建议：

富锌食物（如豆类、花生、牡蛎、牛肉、猪肉等）有补精壮阳的作用；

动物内脏含肾上腺皮质激素和性激素，适当食用可增强性功能；

滑黏食物（如海参、鳝鱼、章鱼、墨鱼等）富含精氨酸，这是组成精子的必要成分，并增强精子活力，对维持男性生殖系统正常功能有关键作用。

同时，男性要多摄入含维E和各种微量元素的蔬菜水果，有助于预防精子受病菌侵袭。

3、规律的、卫生的性生活

若男性生殖器经常充血，会使阴囊温度升高，从而造成精子活力降低。

因此，性生活最好要规律，以保证精子的产生和活动。

一旦过频就容易耗损肾精，导致男人身体亏空，精子质量下降。

同时医学研究表明，生殖道感染对精子的活力产生很大的杀伤力。

从临床上看，年轻人出现感染主要来源于不洁的性生活及公共场所，因此保证性生活卫生很有必要。


建议：

性生活需规律、卫生，性生活后要及时清洁，隐私部位更易藏污纳垢。

4、戒烟戒酒，避免环境污染

长期吸烟、酗酒，长期处于辐射环境，也是使男性精子数量下降的凶手。

每天吸烟的男人，精子活力总是比不吸烟者的精子弱，因此戒烟势在必行。而大量饮酒也可直接导致精子质量下降。

另外，电脑、手机、微波炉、空调等发射出的高频微波对男性生殖功能影响很明显，能让精子数量大大减少，精子活力严重下降，甚至导致生精细胞异常。

建议：

请立即抛弃香烟，并尽量少饮酒。

同时，尽量远离辐射、高温、汽车废气等环境。

从细微处改变生活方式，你会发现改善精子活力很有成效。

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