35岁IT男，结婚5年还没当爹，医生一句话把他骂醒了！

核心提示：从某种程度上看，男性的衰老开始于前列腺，明明还身强体壮的，排尿时却已经淋漓不尽，甚至还出现隐痛，其实这都是前列腺出“故障”了。
从某种程度上看，男性的衰老开始于前列腺，明明还身强体壮的，排尿时却已经淋漓不尽，甚至还出现隐痛，其实这都是前列腺出“故障”了。那么中年男性该如何保护前列腺呢？下面让专家带我们了解一下。
指导专家：杭州市中医院泌尿外科主任医师 侯育国
前列腺炎困扰育龄男性 结婚5年还没当爹
如果把精子比成子弹，那么精液就是保存武器的弹药库了。
侯医生介绍。前列腺分泌的腺液是构成精液的主要成分。一旦前列腺出现炎症，精子质量也会受影响，降低男性的生育能力。
现在，很多二三十岁的小伙也有了前列腺炎，“照这种情况，今后30%的育龄男性都会出现生育问题。”
侯医师想起一位病人，35岁，从事IT行业。结婚5年一直没孩子，到医院一查才发现，原来是精子数量和活力都不够。
“我一听他的生活作息就说他了，在电脑前一坐就是半天，三餐不定时，从不运动，也不见阳光，肾气严重不足，怎么生得了孩子？”
他进一步解释道，久坐本来就对前列腺有害，如果有炎症可能还会加重，加上工作压力、空气污染、电脑辐射等诸多因素，都会导致精子质量下降。
“肾对男人来说很重要。肾气不足会让阳气下降。肾气足精气才足。”
侯医生说，不想被前列腺炎缠上，除了平时注意性生活，作息也要规律，避免久坐，控制烟酒。
50岁以上男性警惕前列腺增生
随着男性年龄增长，前列腺增生也会逐渐增多。
“一般说来，50岁以上的男性普遍都有前列腺增生，虽然它只是前列腺的良性病变，但也不能坐视不管。”
侯医生说。前列腺增生在早期可能只是排尿不畅、起夜多等症状，等到病情严重可能还要插导尿管，很影响生活质量。
因此，50岁以上的男性朋友如果发现自己尿频、尿急、夜尿增多，一定不要讳疾忌医，最好及时到检查，是否前列腺存在问题，寻求医生的帮助。
前列腺癌较温和 定期筛查很重要
浙江省癌症中心的统计数据显示，近十年来，本省前列腺癌的发现率增长了10倍。
虽然“癌症猛于虎”，但侯医生说，前列腺癌的脾气相对“温和”，如果男性可以做到定期筛查，就能减少很多的晚期患者。
“我建议男性朋友每年做一次前列腺特异抗原（PSA）筛查，这个检查可以较好反映前列腺病变情况。”
侯医师说，虽然前列腺癌发病率不低，但患者可以通过定期检查及时发现，尽早治疗。
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