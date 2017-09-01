50岁是男人“多事之秋”！想平安度过，每年要做一个检查

核心提示：男人普遍有不服老的心态，即便到了中年，对身体问题也不上心。但从50岁开始，男性身体健康的隐患会日益显现，男人也真正步入了一生中的“多事之秋”。

男人普遍有不服老的心态，即便到了中年，对身体问题也不上心。但从50岁开始，男性身体健康的隐患会日益显现，男人也真正步入了一生中的“多事之秋”。

指导专家：北京大学第三医院男科主任 姜辉

男人不必害怕体检

在常规的体检项目中，经常能看到许多女性专属体检项目，但男科体检的项目却不多。

事实上，男性的一生中多多少少都会被尿频、尿急、遗精、性生活不协调等问题所困扰，与其自己胡思乱想，盲目担心，不如大大方方地、一年去做一次男科专项检查。

而对准备当父亲的年轻男性而言，定期检查精子的数量和活力，确保精子的健康，才能安心让妻子受孕。

假如是由于心理因素导致的性生活不和谐，体检时不妨和男科医生敞开心扉交流，也许会帮你解开心结。

50岁是男人的一道坎，男性应每年为自己做一次男科体检，才是对健康负责的行为。

不同年龄阶段男性体检重点

总体来说，不同年龄阶段男科体检有不同的检查重点。

1、儿童及青春期





如果是处在儿童及青春期，男科检查的重点应是有无外生殖器畸形、包茎、睾丸发育不全、隐睾等，通过专业检查和医生的观察，以上的问题一般都可以被发现。

2、20~50岁

这一年龄阶段的男性，性活动会较为频繁，因此要开始注重性功能观测，比如性欲减退、早 泄、勃起功能障碍等。

此外，前列腺的检查不能忽略，要看是否存在前列腺炎和前列腺增生。

育龄男性还要注意生殖能力检查，包括精液化验、激素检查等。

3、50岁以上

超过50岁，男人应每年做一次前列腺特异性抗原（PSA）检查。





前列腺高危人群要更早开始定期筛查，包括：

·有前列腺癌家族史的人，即父亲、叔父或兄弟患过前列腺癌；

·生活中经常接触亚硝胺、铅、X射线、紫外线等致癌物；

·有前列腺增生且症状严重；

·性生活长期不协调等。

另外，近几年男性雄激素缺乏也越来越多见，雄激素的缺乏会导致中老年男性性欲减退、失眠多汗、急躁易怒、骨质疏松、腹部肥胖等。

TIPS：男性体检须知

在体检之前要注意一些问题，比如增强性功能的药物是否要停服、精液采集前最好禁欲2-7天，同时那段时间不能过度劳累。对需要憋尿做B超检查的男性，可以在去体检前先排空尿液，到医院后再喝500-1000ml的水。