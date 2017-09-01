人到中年有三大危机！男人想平安度过，5句话要记牢

核心提示：前段时间，一位摇滚鼓手手持保温杯的照片火了。昔日热血叛逆的摇滚青年，如今成为手拿保温杯、开始养生的中年大叔，这一对比引发不少人对中年危机的讨论。

前段时间，一位摇滚鼓手手持保温杯的照片火了。昔日热血叛逆的摇滚青年，如今成为手拿保温杯、开始养生的中年大叔，这一对比引发不少人对中年危机的讨论。那么你知不知道，为什么中年人会遭遇危机？中年人又该怎么度过这一危机呢？

人到中年怎么就危机了？

“中年危机”一词最早由加拿大心理学者Elliott Jaques提出，它指成年人从40岁（前后时差可达20年）开始，真正对死亡有了清醒认识，意识到衰老的自然规律，比如体能日渐衰退，工作、家庭、健康等方面都出现明显的无力感。

1、健康方面

男性进入中年后，可能还觉得自己正当壮年，但秃顶、皱纹、发胖等生理变化都告诉你身体正走向衰老，内分泌和性功能也走着下坡路，身体疾病越来越多。

这些改变都会引发中年人对健康的忧虑，同时带来心理落差。

2、事业方面

事业上，中年男性都有一定的积累，但也有了瓶颈。加上越来越多年轻人加入竞争，让他们的社会地位面临挑战。

因此，他们不确定是继续奋进还是安于现状，在欲望与妥协间犹豫不定。

3、家庭方面

在家庭婚姻中，中年人面临“上有老下有小”的责任与经济危机，孩子长大后慢慢不受控，也让中年男性感到失落。





如果婚姻存在问题，往往还面临无力解决的困境等等。

由于以上的种种压力，中年人容易感到焦虑、抑郁、恐慌，这就是大家亲身体验的“中年危机”。

人到中年有五不扛

虽然中年危机是大家需要面对的生理和心理挑战，但我们并非束手无策。

为了顺利度过中年，你需要做到以下五点：

1、不扛病

胃痛了吃胃药、头疼吃点止痛片……这些行为已成为大部分中年人的习惯。事实上，一些小症状都可能是身体发出的报警信号，一味忽略、敷衍了事，很容易小疾拖成大病。

2、不扛饿

研究表明，饥饿时血糖下降，会导致头晕、疲劳、注意力不集中、记忆力下降等问题。

另外，不按时吃饭的人比正常饮食者的胆固醇高33%。

经常不按时吃饭，胆囊不收缩，久而久之会引发胆结石。

3、不扛困

长期熬夜会打乱生物钟，导致患冠心病、高血压、心梗的几率升高。





睡眠不足还会导致脱发、脾气暴躁、注意力不集中等问题。

另外，很多中年人在加了一晚上班后还开车回家，这种状态的反应力与酒驾无异，很容易出现意外。

4、不扛累

积劳成疾一词大家都听过吧，很多疾病的诱因只有一个字：累。

长期过度疲劳会出现失眠、焦虑、记忆力下降、精神抑郁等问题，严重的还可能诱发猝死。

如果感到体力不支，说明你已经进入劳累状态，此刻一定要停下手头的工作，好好休息。

5、不扛压

很多中年男性都是有苦自己扛，有了负面情绪也憋着，长期精神压抑、没有释放，就可能扛出大问题。

所以，男性一定要掌握一些解压方法，学会为自己减压。