39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 男性 > 男性新媒体 > 正文
综合
问医生

人到中年有三大危机！男人想平安度过，5句话要记牢

男性文章排行榜
2017-09-1539健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：前段时间，一位摇滚鼓手手持保温杯的照片火了。昔日热血叛逆的摇滚青年，如今成为手拿保温杯、开始养生的中年大叔，这一对比引发不少人对中年危机的讨论。

前段时间，一位摇滚鼓手手持保温杯的照片火了。昔日热血叛逆的摇滚青年，如今成为手拿保温杯、开始养生的中年大叔，这一对比引发不少人对中年危机的讨论。那么你知不知道，为什么中年人会遭遇危机？中年人又该怎么度过这一危机呢？

人到中年怎么就危机了？

“中年危机”一词最早由加拿大心理学者Elliott Jaques提出，它指成年人从40岁（前后时差可达20年）开始，真正对死亡有了清醒认识，意识到衰老的自然规律，比如体能日渐衰退，工作、家庭、健康等方面都出现明显的无力感。

1、健康方面

男性进入中年后，可能还觉得自己正当壮年，但秃顶、皱纹、发胖等生理变化都告诉你身体正走向衰老，内分泌和性功能也走着下坡路，身体疾病越来越多。

这些改变都会引发中年人对健康的忧虑，同时带来心理落差。

2、事业方面

事业上，中年男性都有一定的积累，但也有了瓶颈。加上越来越多年轻人加入竞争，让他们的社会地位面临挑战。

因此，他们不确定是继续奋进还是安于现状，在欲望与妥协间犹豫不定。

3、家庭方面

在家庭婚姻中，中年人面临“上有老下有小”的责任与经济危机，孩子长大后慢慢不受控，也让中年男性感到失落。


如果婚姻存在问题，往往还面临无力解决的困境等等。

由于以上的种种压力，中年人容易感到焦虑、抑郁、恐慌，这就是大家亲身体验的“中年危机”。

人到中年有五不扛

虽然中年危机是大家需要面对的生理和心理挑战，但我们并非束手无策。

为了顺利度过中年，你需要做到以下五点：

1、不扛病

胃痛了吃胃药、头疼吃点止痛片……这些行为已成为大部分中年人的习惯。事实上，一些小症状都可能是身体发出的报警信号，一味忽略、敷衍了事，很容易小疾拖成大病。

2、不扛饿

研究表明，饥饿时血糖下降，会导致头晕、疲劳、注意力不集中、记忆力下降等问题。

另外，不按时吃饭的人比正常饮食者的胆固醇高33%。

经常不按时吃饭，胆囊不收缩，久而久之会引发胆结石。

3、不扛困

长期熬夜会打乱生物钟，导致患冠心病、高血压、心梗的几率升高。


睡眠不足还会导致脱发、脾气暴躁、注意力不集中等问题。

另外，很多中年人在加了一晚上班后还开车回家，这种状态的反应力与酒驾无异，很容易出现意外。

4、不扛累

积劳成疾一词大家都听过吧，很多疾病的诱因只有一个字：累。

长期过度疲劳会出现失眠、焦虑、记忆力下降、精神抑郁等问题，严重的还可能诱发猝死。

如果感到体力不支，说明你已经进入劳累状态，此刻一定要停下手头的工作，好好休息。

5、不扛压

很多中年男性都是有苦自己扛，有了负面情绪也憋着，长期精神压抑、没有释放，就可能扛出大问题。

所以，男性一定要掌握一些解压方法，学会为自己减压。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

中年危机 熬夜 压力

我来评论

已有0人评论  查看评论

男性热讯

男性评测

剃须刀怎么选？剃须刀怎么选？
男人亲热最怕7件事男人亲热最怕7件事
关注39健康网官方微信 进入39男性频道

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
保健 健身 男科 饮食 问答 一周健康热点 男性热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈