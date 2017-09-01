最简单的长寿秘方找到了！记住5个“越”，男人不会老！

核心提示：男性患癌率比女性高出七成，平均寿命也比女性少5－7岁。那么，男人该如何延长寿命呢？

世卫组织数据显示，全球男性的平均寿命为77岁，其中大部分人会在最后7年中患上慢性病或重病，而且，男性患癌率比女性高出七成，平均寿命也比女性少5-7岁。那么，男人该如何延长寿命呢？不妨看看下面这些长寿特征，或许有符合你的。

一、老来越忙，寿命越长

有一句古话叫“老来忙，寿命长”。

享誉中外的著名画家齐白石也说过“不教一日闲过”，而参加辛亥革命的老人，享年104岁的喻育之也认为“忙到老，寿到老”。

忙其实也是一种运动，忙能够强身健体，忙能够延年益寿。

但是这里说的忙可不是瞎忙，像读书、出门锻炼、经常与好友聊天等活动，都能让中老年人的脑子越来越灵光，反应力也没那么快减弱。

二、肌肉越强壮，寿命越长

瑞士科学家团队曾对一百万名男性进行长达二十七年的调查，结果发现，拥有更强壮肌肉的男性死亡率更低，寿命也会更长。





有学者认为，中年以后，男性的肌肉与力量会逐渐流失，肌肉的流失会使身体代谢功能下降，脂肪更容易囤积，血压、血糖和血脂也会因此升高。

而肌肉强壮的男性更加可以抵抗肌肉流失。因此身体机能将放慢衰老步伐，寿命也会更长。

三、心态越好，寿命越长

很多长寿老人都有一个共性，那就是心态好，可以做到心胸开阔，处事热情，把自己的生活过得非常充实和满足。

延缓衰老的关键，就是好的心态。有的人因为心境平淡而长寿，同样有人因永葆好奇心而不老。

人总会遇到一些不愉快的事情，与三两好友倾诉，互相安慰，可以让心情变得舒畅，对保持心理健康也有着重要的作用。

四、越坚持适量运动，寿命越长

《英国运动医学杂志》刊出的研究表明，对于常常久坐不动的70岁以上老人来说，每周至少进行三小时的运动，能够延长五年的寿命。





另外，挪威的研究人员对1.6万名在1923年到1932年间出生的老人做了研究，结果表明，70多岁的老年人每周做6天运动，无论运动强度如何，都能平均减少40%的死亡率。

五、肾越好，寿命越长

中医非常看重肾脏对健康的作用。

肾脏对应五行中的水，即“肾主水”。肾水运行得好，人也红光满面，身强体健；肾水如果不充足，身体就会出现各种不适。

古人云：“肾之盛则寿延，肾之衰则寿短。”

保护肾脏，一个是保持良好的精神状态，让心情愉快起来，“肾水”才会充盛，运转自如;另一个是男性注意节欲保精。这样肾精才会充盈，从而生髓、补骨、养脑。