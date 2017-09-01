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过了50岁的男人，几乎都逃不过这5种病！快偷偷自查

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2017-09-1939健康网
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核心提示：男人总被看成是无坚不摧的强者，但一旦步入中年，普遍都会感到精力大不如前，各种疾病也不请自来。以下这几种典型的“男人病”，快看看你中枪了几个？

男人总被看成是无坚不摧的强者，但一旦步入中年，普遍都会感到精力大不如前，各种疾病也不请自来。以下这几种典型的“男人病”，快看看你中枪了几个？

1、老烟枪：清肺护肺 烟越早戒越好

解放军总医院第一附属医院呼吸科主任王海燕表示，对老烟枪而言，清除肺部有害物质，第一件事一定是戒烟。

就算你不吸烟，平时也要多吃一些清肺的食物，如西兰花、甘蓝等十字花科蔬菜，可以帮助清除肺部有害物质。

同时，中医认为肺对应白色，白色食物最适合清肺防燥。

因此，如果平常容易感冒，或是肺、支气管经常不舒服，容易咳嗽；肠胃脆弱但又虚胖的人，可以多吃些白色食物，比如白萝卜、白菜、甘蔗，以及山药、杏仁、百合等中药。

2、绝顶男：盲目补肾 越脱越严重

该院皮肤科副主任医师杨宇光表示，男性脱发主要是因为部分毛囊对雄激素反应过于灵敏，使得毛囊萎缩、毛发减少。

当然，这还和生活节奏较快，工作压力大有关。

“一些男性误认为脱发是肾虚导致的，就自己买补肾的药来吃，结果越吃问题越严重。”

杨副主任也提醒，预防脱发要注意休息和锻炼，脱发严重的最好到医院看医生。


3、应酬病：胡吃海塞 吃出性命危险

“应酬病”也就是指应酬过多而得的一种病，公司聚餐，大吃大喝，结果吃出了心脑血管病、消化系统疾病、酒精中毒等。

该院急救部医生刘双庆表示，应酬后要提防醉酒，醉酒呕吐可能让呕吐物堵塞呼吸道，导致窒息。

另外，醉酒对于肝脏和胃的伤害也非常大。

喝酒前半小时最好喝一杯牛奶或酸奶，以形成保护膜，减少酒精伤害。

4、呼噜男：夜里睡得累 身体更遭罪

打呼噜其实是一种普遍存在的睡眠现象，严重打鼾可伴有重度低氧血症。

该院耳鼻喉科杨淑芝副主任称，其实，打鼾是睡眠呼吸暂停低通气综合征（OSAHS）的临床症状，30-49岁的中年男性是高发人群，肥胖、颈围大的人更要小心。

杨副主任提醒，打呼噜严重者还会出现呼吸暂停症状，低氧血症会损伤心血管，诱发心律失常、冠心病，甚至猝死。

这一类患者晚上最好选择右侧卧，可避免因舌根后缀而引起打鼾、憋气。

肥胖者应加强锻炼，控制体重。


5、“快男”：胡思乱想 不如及早就医

浓情时分，如果男人早早“缴械”，对夫妻双方来说都十分扫兴。

对阳 痿、早 泄这类疾病，男性常常碍于面子不愿就诊，结果症状愈发严重。

该院泌尿外科主治医师吴元翼说，性功能障碍会让病人自信心严重受挫，甚至患上一些精神疾病。

如果出现这些障碍，首先要及早发现，自我调节。如果发现没有效果，还是要及早到医院专科就诊。

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