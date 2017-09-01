对男人来说，吃肉不如吃3种菜！养“精”效果看得到！

核心提示：事实上，日常生活中隐藏着一些“男人菜”，经常吃好处可不少。

自古以来，中国人都很重视食疗，如果在一饱口福的同时，还能收获养精补肾的功效，那可谓一举多得。事实上，日常生活中隐藏着一些“男人菜”，经常吃好处可不少。

餐桌有三种“男人菜”

1、大葱——催情高手

有些国家和地区把大葱视为“爱情和性欲的化身”，比如在非洲巴尔干半岛，一些民族的青年男女结婚时一定要准备大葱，一是祝愿新人健康快乐，二是希望男方更有男子气概。

现代医学研究表明，大葱中的多种维生素可以保证人体激素正常分泌，还可以帮助刺激性欲。

对男性而言，每周可以吃3次大葱或细香葱，平时炒菜也可以当配料。

2、韭菜——温阳下气

韭菜虽然在医学古籍中被称为“壮阳草”，但它并非真的可以壮阳。因为中医所说的“阳”多指阳气，而且现代医学证实，韭菜中并无提高男性性能力的特殊成分。

但中医认为，韭菜有温中下气、补肾益阳的功效，男性适当食用是有益的。

3、洋葱——菜中皇后

罗马医生将洋葱用作开胃良药，印度人把它用作“性激素”。

现代医学发现，洋葱具有消炎抑菌、降压降脂等多种作用，其富含的锌元素对改善男性前列腺功能非常有帮助。

同时，洋葱含有的类黄酮可以降低血小板粘滞性，帮助预防血栓。

延伸：各国男人壮阳秘诀





1、美国男人吃核酸食物

美国科学家佛朗茨研究发现，如果体内含充足核酸，身体的各项机能可以被带动起来，并间接提高性功能，延缓性衰老。

含较多核酸的食物有豆类及各种豆制品，其次是海产品，如海鱼、贝类等。

2、英国男人吃海藻

英国营养协会的专家发现，甲状腺对性冲动和性刺激起着重要作用，如果甲状腺活力太低，性欲也会大打折扣。

海藻中丰富的碘等矿物质可以保障甲状腺活动，所以能“助 性”。





3、德国男人吃果仁

各种果仁、种仁富含维生素B、维生素E，此外还是蛋白质的极佳来源，这些元素都可以激起性欲。

德国医学家研究发现，一些常吃南瓜子的民族得前列腺病的几率很低，这是由于南瓜子中含有一种可以影响男性激素生成的物质。

有同样作用的还有芝麻、小麦、玉米、葵花籽、花生、核桃等。

4、欧洲人喜喝麦芽和麦芽油

欧洲人有一种提高性功能的偏方——把麦芽磨成粉，和牛奶、蜂蜜混合，在临睡前喝上一杯。

因为麦芽油中含预防性功能下降的成分，其实就是天然维生素E。医学研究表明，维E能刺激男性精子生成。