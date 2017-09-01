男人养精要记住“七项规定”，你好她也好！

核心提示：数据显示，我国男性精液质量每年正以1％的速度在降低，降幅达40％以上。想要生出优质的宝宝，首先要拥有优质精子。男性朋友应该怎么做呢？

数据显示，我国男性精液质量每年正以1%的速度在降低，降幅达40%以上。想要生出优质的宝宝，首先要拥有优质精子。男性朋友应该怎么做呢？专家表示，要在生活中遵照落实7个“规定”。

指导医生：北京大学第一医院男科中心副主任医师 陈亮

规定一：忌烟，避免过度饮酒

吸烟对生育有负面影响。国外研究表明，吸烟会增加非整倍体精子数量，损伤精子DNA，还会导致睾丸萎缩，使精液某些常规参数出现异常。

而研究资料显示，中等量以下饮酒对生育不会造成太大影响，有一些育龄夫妇在准备怀孕前采取“封山育林”的做法，滴酒不沾，其实这样是最好的。

当然，少量喝酒也无妨，一般建议每次饮酒不超过二两。

规定二：避免过量垃圾食品及有色饮料

有些准备备孕的男性爱吃辛辣刺激，烤串汉堡，这些都是热量过多、烹饪过度的不健康食品。

另外也要避免浓茶、咖啡、可乐等有色饮料，过量服用会干扰精子正常生成。





规定三：避免肥胖及多度超重

超重会影响精子生成及睾丸合成雄激素，建议适当运动，控制体重。

我们的脂肪组织中含芳香化酶,这种酶可以把雄激素转化为雌激素，雌激素过多会对男性精液质量造成影响。

规定四：避免生殖器局部高温

避免过度洗浴、桑拿及高温作业，因为睾丸中精子最适宜生存的温度要低于37℃，比如洗桑拿，长期穿紧身内裤等做法，都让局部处在高温状态，这样会使男性精液质量受影响。

规定五：坚持适当运动锻炼身体

最新研究表明，锻炼有利于提高男性体内雄激素，并提高精液质量。

运动能促进盆腔器官的供血和供养，改善生精的微环境。





规定六：避免滥用有害药物

有些药物可能影响男性精液质量，必须遵照医嘱服用，这些药物包括：激素，如雄激素、大剂量糖皮质激素、抗雄激素药物、雌激素、孕激素、同化类固醇激素（运动员及一些年轻人滥用希望增强肌肉力量）等，这些激素会影响男性精液的质量。

某些治疗高血压的药物可能导致勃起功能障碍，特别是β受体阻滞剂及噻嗪类药物，有少数药物会影响到生育功能。

规定七：保持好心情

这一点是最重要的，怀孕是一个自然的过程，不可以操之过急，也没必要紧张焦虑，有些夫妻总希望“一击即中”，但这是急不来的。

在怀孕这件事上，男女双方都应该互相体贴，互相配合，放松心情，以积极乐观的态度做好生活中的备孕准备，规律同房，好好表现，保证性生活的质量，同房后能不能迎接到小宝宝，就交由老天爷决定吧。