39健康网首页 39问医生 名医在线 就医助手 药品通 疾病百科 资讯 诊疗 药品 减肥 整形 保健
更多
首页 > 男性 > 男性新媒体 > 正文
综合
问医生

男人养精要记住“七项规定”，你好她也好！

男性文章排行榜
2017-09-2739健康网
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

核心提示：数据显示，我国男性精液质量每年正以1％的速度在降低，降幅达40％以上。想要生出优质的宝宝，首先要拥有优质精子。男性朋友应该怎么做呢？

数据显示，我国男性精液质量每年正以1%的速度在降低，降幅达40%以上。想要生出优质的宝宝，首先要拥有优质精子。男性朋友应该怎么做呢？专家表示，要在生活中遵照落实7个“规定”。

指导医生：北京大学第一医院男科中心副主任医师 陈亮

规定一：忌烟，避免过度饮酒

吸烟对生育有负面影响。国外研究表明，吸烟会增加非整倍体精子数量，损伤精子DNA，还会导致睾丸萎缩，使精液某些常规参数出现异常。

而研究资料显示，中等量以下饮酒对生育不会造成太大影响，有一些育龄夫妇在准备怀孕前采取“封山育林”的做法，滴酒不沾，其实这样是最好的。

当然，少量喝酒也无妨，一般建议每次饮酒不超过二两。

规定二：避免过量垃圾食品及有色饮料

有些准备备孕的男性爱吃辛辣刺激，烤串汉堡，这些都是热量过多、烹饪过度的不健康食品。

另外也要避免浓茶、咖啡、可乐等有色饮料，过量服用会干扰精子正常生成。


规定三：避免肥胖及多度超重

超重会影响精子生成及睾丸合成雄激素，建议适当运动，控制体重。

我们的脂肪组织中含芳香化酶,这种酶可以把雄激素转化为雌激素，雌激素过多会对男性精液质量造成影响。

规定四：避免生殖器局部高温

避免过度洗浴、桑拿及高温作业，因为睾丸中精子最适宜生存的温度要低于37℃，比如洗桑拿，长期穿紧身内裤等做法，都让局部处在高温状态，这样会使男性精液质量受影响。

规定五：坚持适当运动锻炼身体

最新研究表明，锻炼有利于提高男性体内雄激素，并提高精液质量。

运动能促进盆腔器官的供血和供养，改善生精的微环境。


规定六：避免滥用有害药物

有些药物可能影响男性精液质量，必须遵照医嘱服用，这些药物包括：激素，如雄激素、大剂量糖皮质激素、抗雄激素药物、雌激素、孕激素、同化类固醇激素（运动员及一些年轻人滥用希望增强肌肉力量）等，这些激素会影响男性精液的质量。

某些治疗高血压的药物可能导致勃起功能障碍，特别是β受体阻滞剂及噻嗪类药物，有少数药物会影响到生育功能。

规定七：保持好心情

这一点是最重要的，怀孕是一个自然的过程，不可以操之过急，也没必要紧张焦虑，有些夫妻总希望“一击即中”，但这是急不来的。

在怀孕这件事上，男女双方都应该互相体贴，互相配合，放松心情，以积极乐观的态度做好生活中的备孕准备，规律同房，好好表现，保证性生活的质量，同房后能不能迎接到小宝宝，就交由老天爷决定吧。

综合
分享到微信朋友圈

“扫一扫”分享

保存在桌面 放入收藏夹

相关资讯

精子 性能力 喝酒 雌激素

我来评论

已有0人评论  查看评论

男性热讯

男性评测

剃须刀怎么选？剃须刀怎么选？
男人亲热最怕7件事男人亲热最怕7件事
关注39健康网官方微信 进入39男性频道

特别推荐

更多>>

热点关注

精彩推荐 网友都爱看 猜你喜欢
保健 健身 男科 饮食 问答 一周健康热点 男性热文排行 栏目推荐 热点 百科 养生 疾病 推荐 热门问答
39健康网资讯频道
扫一扫关注39健康网微信

健康资讯

健康新知 疾病要闻 健康ICU 新疆界 医药名人堂 行业峰会 健康有益事 图说健康

诊疗

名医在线 问医生 疾病百科 就医助手 名医专栏 各地医讯 医者仁心 患者招募

药品

药品通 购药指南 五彩药箱 药师专栏 药交会 药企动态 保健品 用药咨询

疾病大全

男科 儿科 肿瘤 肝病 泌尿 口腔 性病 内分泌

妇科 骨科 皮肤 肾病 急救 心血管 糖尿病 耳鼻喉

产科 眼科 肛肠 胃病 消化 过敏 不孕不育 更多科室

大健康导航

男性 女性 育儿 老人 心理 评测 调查 自测

保健 整形 饮食 博客 视频 论坛 专题 公益

减肥 美容 中医 健身 体检 增肥 日历 百科

健康问答 名医专栏 手术库 检查库 食品库 疾病知识 健康总评榜 手机健康网

声明：39健康网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，具体治疗及选购请咨询医生或相关专业人士。

39健康网 - 中国优质医疗保健信息与在线健康服务平台　Copyright © 2000-2017　未经授权请勿转载 | 网站简介 | 人才招聘 | 联系我们 | 问题反馈