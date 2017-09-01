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如果你是这2种人，一生中可能避不开肾病！男人该看看

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2017-09-2939健康网
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核心提示：“卖肾”一词常常被人用于调侃，有人说，反正人有两个肾，少一个也无所谓。虽然一个健康的肾还是能维持人体正常生活，但肾脏损伤是不可逆的，一旦受损就无法恢复。

有人说，反正人有两个肾，少一个也无所谓。虽然一个健康的肾还是能维持人体正常生活，但肾脏损伤是不可逆的，一旦受损就无法恢复。肾脏既强大也脆弱，有两种人很容易肾病缠身，想知道吗？

“双高”下的肾损伤

肾脏有很强大的滤过、筛选及生产功能，但从另一个角度看也很脆弱，很容易受到“双高”的侵袭。所以，上面提到的两种人就是糖尿病患者高血压患者

1、高血糖导致的肾损伤

随着人们生活方式的转变，糖尿病的患病率不断飙升，最新数据显示，糖尿病患者占总人口比例接近15%，其中，属于糖尿病前期（糖尿病第二阶段）的人约占35%，二者相加可达50%。

从临床上看，糖尿病肾病已超过肾炎，成为肾脏病的第一元凶。


当然，这并不代表所有得糖尿病的人都会患上肾病，早期糖尿病肾病不会出现典型症状，也不能单凭症状作出判断。

医生建议，已被确诊为糖尿病的人，每年至少做一次基本的肾脏检查，包括血压、肾功能、尿蛋白等。

2、高血压导致的肾损伤

肾内科有一种常见疾病叫良性小动脉性肾硬化症，它的病因就是高血压持续性、缓慢性地损伤肾脏内部而引起的。


高血压是诱发肾病的另一慢性因素，发病率也呈现逐年上升的趋势，但这一并发症常常被高血压患者所忽略。

如何预防“双高”带来的肾损伤？

糖尿病是吃出来的毛病，因此糖友们在饮食上千万要注意再注意。

首先，含糖量高的食物坚决不吃，含淀粉、脂肪的食物少吃，保证清淡的饮食，少盐、少糖、少油。

对糖尿病肾病患者来说，饮食上除了严格控制糖分，蛋白质的摄入也要有所节制，每天蛋白质摄入量可根据：标准体重乘以0.6~0.8来计算评估。

在此基础上，建议患者选择优质蛋白质，如瘦肉、鱼类等，主食最好选择专门处理过的低蛋白大米或小麦淀粉馒头。

而对高血压患者来说，平时生活中要控制主食和脂肪摄入量，尽量少碰或不碰蛋糕甜点、甜味饮料、油炸食品等高热量食物。

减少烹调用盐量，尽量少吃酱菜等盐腌食品。

少吃肥肉及含动物性油脂的食物，控制动物内脏摄入量，食用油最好选花生油、豆油、葵花籽油等植物油。

生活中要多吃些蔬菜水果，特别是深色的蔬菜，同时增加海产品摄入，如紫菜、海带、海鱼等等。

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