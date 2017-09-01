健康男人有10个“金标准”！超过6个，医生也羡慕你

核心提示：大部分男性进入中年后，身体状况一天不如一天，不是疾病缠身，就是小毛病不断。已过40岁的你，不妨参照以下10个指标，看看是否符合健康标准。
中年就像是一道分水岭，对男人而言，中年是事业和家庭的黄金期，收获了成功与成熟。可是，大部分男性进入中年后，身体状况一天不如一天，不是疾病缠身，就是小毛病不断。已过40岁的你，不妨参照以下10个指标，看看是否符合健康标准。
中年男人十大健康标准
1、握力：至少达到40kg
美国学者对近六千名男性做了长达四十多年的跟踪研究发现，长寿的人普遍有较大的握力。
测试时分开两脚，与肩同宽，双臂自然下垂；把握力计调到合适的握距，然后用力握紧上下的握柄，测2次取最大值；
用力时，不要摆臂、下蹲或用握力计接触身体。
超过40岁的男性至少要达到40kg以上的握力，才算符合标准，不然就要做一些针对性锻炼，如练习握压力球等。
2、口腔健康：牙齿坚固
中医认为，“肾主骨”，“齿为骨之余”。
牙齿是骨的一部分，所以牙齿也依赖肾中精气来充养。
肾精充足，则牙齿坚固、齐全；精髓不足，则牙齿松动、脱落。
3、耐力：28分钟走完3公里
可以在相当长的一段时间内保持轻快且有力的步伐，是判断身体是否健康一个很好的办法。
瑞典学者指出，一个健康的40岁男人应在28分钟内走完3千米，约等于正常步伐134步/分钟。
4、身高体重：体形适宜
即保持体形匀称，不胖不瘦。
标准体重=身高（厘米）-100（女性减105）（公斤）。
中医认为，胖人多痰湿，多气虚；瘦人多火旺，多阴虚。
过瘦或过胖都是病态的表现。
5、射 精能力：一次达到5ml
研究发现，一次房事后的射 精量达到5ml是前列腺健康的表现。
一个简便的测量方法：
量5ml水倒入干净的避孕套中，记住水位，下次就能估计出射 精量。
6、头发润泽
中医认为“肾者，其华在发”，“发为血之余”。
健康的人精血充盈，头发润泽；反之，头发易变白而脱落。
7、敏捷性：20秒跨移36次
测试方法：
以1米为间隔，在地上画3条线；
先站在中间线上，两脚跨线，接着马上移到右侧线，跨线站着，再移到中间，然后到左侧线，最后回到中间，完成算一次。
记录在20秒内你能移动多少次，少于36次就要加强敏捷性训练了。
8、心脏功能：每分钟跳60-90次
如果你一走路就大喘气，即便心电图显示没有问题，最好也去做一次心脏超声波检查。
正常的男性心跳次数应该是每分钟60~90次间。
9、大脑：记忆力好
脑是精髓和神明高度汇聚之处，人的记忆全部依赖于大脑的功能。
肾中精气充盈则“髓海得养”，表现为记忆力好、理解力强。
10、心理：情绪稳定、保持积极心态
七情能正常表达则身体健康，七情过度表达则直接伤及五脏。
因此，健康的男性应该正确对待、调节日常产生的各种情绪。
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