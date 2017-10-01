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三个吃饭习惯让男人“减寿”！聪明人早就不这么做了

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2017-10-1239健康网
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核心提示：相比起女性，很多男性对饮食健康的了解非常有限，觉得只要能吃饱就完事，事实真的如此吗？其实，饮食对男性同样起到至关重要的作用，今天我们就来盘点一下男性饮食的几个误区，以及如何才能吃出健康。

相比起女性，很多男性对饮食健康的了解非常有限，觉得只要能吃饱就完事，事实真的如此吗？其实，饮食对男性同样起到至关重要的作用，今天我们就来盘点一下男性饮食的几个误区，以及如何才能吃出健康。

男人饮食的三大误区

误区一：一顿饭没有肉就吃不饱

可以说，几乎所有男人都偏爱动物性脂肪。但事实上，长期吃猪肉、牛肉等红肉可能增加罹患癌症的风险。从全球范围看，红肉消耗多的国家，同样拥有较高的前列腺癌发生率。

当然，并非所有的肉男人都不可以吃，而是提倡多吃白肉，少吃红肉。

研究显示，白肉（鸡肉、鱼肉等）有一定的抗癌作用，每周吃2~4次鱼肉，可使得患结肠癌的几率下降50%。

误区二：喝酒一定要喝到痛快

在我们身边，男人喝酒多半是为了应酬。

从事销售工作的阿伟（化名）说：“谁都知道喝酒不好，但是这年头，生意场上不喝压根办不成事，我可以说每天都喝到醉。”

但不管驱使你喝酒的原因是什么，美国学者研究指出，酗酒者的平均寿命要比不喝酒的人少15年左右。

误区三：正餐吃到十成饱，坚决抵制零食

不知你是否发现，大多数男人对零食都不感兴趣，这看似一件好事，但遗憾的是，男人们总会把每一顿正餐吃得很饱，这不但会导致发胖，还会使胆固醇上升。


法国营养学家表示，法国人身体苗条，主要是由于他们每天至少进餐四次；而北欧人每天只吃三顿饭：充足的早餐、午餐和晚餐，因此他们身材肥胖。

男人适合多吃的食物

1、葱蒜：能防前列腺增生

研究发现，每天摄入少量葱蒜类蔬菜的人，罹患前列腺癌的风险会降低50%。

中医认为，葱蒜辛散通阳，可以破除寒气积滞，对于壅塞、增生性疾病，还有淤滞体质的人来说，有利于促进血气流通。

2、南瓜子、核桃仁：保健良品

中医认为肾藏精，它与生殖有关，也和膀胱、排尿有关，因此男性应适当吃些补肾食物。


南瓜子、核桃仁不但是补肾佳品，南瓜子可以利尿，核桃仁有通便作用，中年男性为了弥补肾气不足，不妨多吃南瓜子和核桃仁。

3、西红柿：保护前列腺

我们都知道，西红柿中的番茄红素可以保护前列腺，它属于类胡萝卜素，是最强的抗氧化剂之一。

比起其他抗氧化成分，番茄红素进入人体后，首先会集中在前列腺、肾上腺和睾丸三个组织中，帮助改善前列腺增生症状。

4、十字花科类食物：保健作用

卷心菜、西兰花等十字花科食物生吃或焯水吃最好，不用太熟。

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