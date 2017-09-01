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男人适度自慰对前列腺有益

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2017-09-1639健康网
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核心提示：结了婚的男人还需要自慰吗？适当的自慰对前列腺有很好的保护作用，因此并不是未婚男性的专利哦！

　　结了婚的男性还需要自慰吗？在人们的认识里，似乎自慰是未婚男性解决性需求才会用到的，但其实对于男性来说，适度自慰除了能缓解性需求，还能起到保护前列腺的作用哦！所以，自慰也并非是未婚男性的专利。一起来了解一下，男性适度自慰对前列腺到底有哪些保护作用吧！

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    适度自慰对前列腺有这些好处

    1.预防前列腺炎

　　当一个男性在较长时间内没有射精行为时，精囊会长时间处于满盈的状态，另外性功能正常的男性也会有性冲动，适度的自慰既能释放性冲动，也能减轻精囊的压力，在性高潮的同时会排出部分前列腺液，避免前列腺液长时间积聚而发生炎症。

    2.适度自慰可作为夫妻性生活的调剂

　　对于未婚与已婚但由于客观条件暂时无法过上性生活的男性而言，适度的自慰也是夫妻生活的调剂。现代性心理学家研究发现，正常且适当的自慰有一定的积极意义，在一定程度上与过夫妻生活是相通的。因此，特别是对于前列腺状态不佳的男性，适度自慰有助前列腺液的排出，减轻前列腺压力。

　　因此，即使对于已婚人士，适度的自慰也是有必要的，只要控制好频率，自慰也能给男性带来健康上的好处。

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