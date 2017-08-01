提醒：6个生活习惯很伤精，男人最好避开！

核心提示：现如今，随着人们生活压力越来越大，再加上不健康的生活习惯，导致男性的精子质量出现明显的下降。当孩子还是一个受精卵的时候，精子质量的好坏会直接影响孩子的体质，强壮的精子往往能孕育出强壮的孩子。那么在生活中究竟哪些行为在不经意间成了“杀精”的凶手呢？下面我们就来看看。
现如今，随着人们生活压力越来越大，再加上不健康的生活习惯，导致男性的精子质量出现明显的下降。当孩子还是一个受精卵的时候，精子质量的好坏会直接影响孩子的体质，强壮的精子往往能孕育出强壮的孩子。那么在生活中究竟哪些行为在不经意间成了“杀精”的凶手呢？下面我们就来看看。
1.抽烟酗酒
很多男性都有抽烟喝酒的习惯，其实这对精子的危害非常大。
烟草会大大提升精子畸形率的风险，导致精液中的白细胞增多，影响精子质量。
酒精则会直接对睾丸造成伤害，导致精子质量下降。
2.穿紧身裤
很多男性喜欢穿紧身裤，觉得穿起来更好看，其实经常穿紧身裤也会对精子的质量造成威胁，因为过紧的紧身裤会导致阴囊温度升高，长此以往会大大降低精子的质量。
3.精神压力过大
现如今，男性为了生活和工作要承受着巨大的精神压力，这种压力会导致身体内分泌失调，影响睾丸素的正常分泌，导致精子质量下降。
4.饮食不健康
很多人晚上有吃夜宵的习惯，这么做不仅会增加肥胖风险，还会对精子质量造成影响。诸不知，这么做不仅会因为肥胖，还会对精子质量造成影响。另外，平日里最受人们欢迎的垃圾食品也要少吃，像油炸食品、洋快餐等，这些食物里都含有大量的防腐剂、着色剂等添加剂。
5.缺乏锻炼
很多人平日工作繁忙，没有时间去锻炼身体，导致自己过于肥胖，而肥胖也会对精子质量造成影响。研究表明，过度肥胖的人精子质量比正常人低3倍左右。
6.避免桑拿
很多人都喜欢通过蒸桑拿的方式来放松，对于女性来说没什么，但对于男性来说蒸桑拿是很危险的，当男性的精囊处于高温中，精囊的调节能力就会降低，从而影响精子质量，严重的还会造成不育。所以，男性最好不要蒸桑拿。
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