中医警告：男人常做4件事，肾早晚坏掉！全中的不少

核心提示：我国慢性肾病发病率约为10％，每10人就有1人患肾病。在中医看来，健康的肾脏应符合以下标准，快来对照看看吧。

肾脏就像身体的“净水器”，负责将有用的东西留在血液里，把代谢废物排出身体。别看肾脏如此强大，其实非常脆弱。调查显示，我国慢性肾病发病率约为10%，每10人就有1人患肾病。在中医看来，健康的肾脏应符合以下标准，快来对照看看吧。

黄金肾脏8标准

1、听力清晰

耳朵的听觉功能与肾气的盛衰密切相关，肾好听力就好。

反之，如果出现心烦、耳鸣、听力下降症状时，可能提示肾阴虚。

2、皮肤有光彩

肾好，才能青春常驻，延缓衰老。

肾不好，人的面容会显老，皮肤晦暗，眼眶发黑，眼袋明显。

3、头发乌黑

肾藏精，其华在发，发的营养来自血，但其生机根本还在于肾。

肾不好，头发会早发白、失去光泽，并且出现脱发。

4、骨骼强壮

中医认为肾主骨，骨靠肾精滋养，肾好骨才好。

肾气衰败会出现骨质疏松、腰酸背痛，甚至牙齿出现松动。





5、记忆力好

肾精也养大脑，肾不好可能会经常忘事、反应迟钝。

6、尿液清澈泡沫少

若小便泡沫突然变多，长时间不消失，说明尿液中含较多蛋白质。

若尿液颜色异常，呈酱油色、浓茶色或像淘米水一样浑浊时，建议尽快就医。

另外，出现憋不住尿、小便疼的症状也应及时就诊。

7、早起身体没有浮肿

肾脏是人体代谢水分的器官，肾不好，水分就会蓄积。

医生提醒，如果早起常常发现眼皮浮肿，或双腿、双脚浮肿，都可能是肾脏出了毛病。

8、精神十足

如果肾功能异常，身体里的废物残渣很难从尿液排出，人就会出现疲劳、浑身没劲、精神不振的症状。

护肾远离4恶习

保护肾脏要从生活点滴入手，避免以下4种恶习是护肾的第一步。





1、吃得咸

身体摄入的盐分有95%经由肾脏代谢，摄入的盐太多会使肾脏负担加重，升高血压，从而诱发肾病。

2、经常憋尿

尿液在膀胱里储存时间一长，细菌就开始繁殖，细菌通过输尿管逆行至肾，就会诱发尿路感染、肾盂肾炎等疾病。

一旦炎症反复发作，会损害肾功能。

3、大鱼大肉，爱喝啤酒

吃太多蛋白类食物，身体会产生过多尿酸、尿素氮等代谢废物，让肾脏负担加重。

大量饮酒也会诱发高尿酸血症，这些习惯可诱发高血脂，进而导致肾脏疾病。

4、不爱喝水

如果长时间不喝水，尿量自然减少，尿液中废物和毒素浓度就会增加，可能诱发肾结石等。

建议每天至少喝水1200~1500ml。

最后提醒大家，每年至少要体检一次，这是揪出早期肾脏问题的最好办法。