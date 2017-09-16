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男性声音竟暗示生育能力

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2017-09-16网易
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核心提示：如果男性将大部分能量用在提高个人吸引力上，在其他方面可能就要处于劣势，具体到这个例子上，就是精子数量较低。研究领导人、西澳大利亚大学进化生物学家利－西蒙斯表示，睾丸激素能够降低音调，同时也会抑制精子产生。

　　如果男性将大部分能量用在提高个人吸引力上，在其他方面可能就要处于劣势，具体到这个例子上，就是精子数量较低。研究领导人、西澳大利亚大学进化生物学家利-西蒙斯表示，睾丸激素能够降低音调，同时也会抑制精子产生。

　　为了进行此项研究，西蒙斯和同事从一所大学征集了54位异性恋男性和30位异性恋女性志愿者。他们首先录制下男性志愿者的声音，而后让女性志愿者通过听声评判男性的吸引力和男子气。毫不令人感到惊讶的是，女性认为声音低沉的男性更具有吸引力。随后，他们采集每位男性参与者的精液样本。西蒙斯在邮件中表示，为了保护志愿者隐私，精液样本在他们的家中采集，而后送到实验室进行分析。

　　借助于一个计算机辅助精子分析系统，研究人员对样本进行了分析，了解其游向卵子的能力并计算精子数量。分析结果显示，与嗓音吸引力较低的男性相比，嗓音吸引力更高的男性精子质量更差。西蒙斯指出，嗓音低沉的男性精子数量更少。

　　这项研究提出了一个有趣的问题，男性为何要进化出更具男子气概的特征？西蒙斯表示：“在过去的进化过程中，更具男子气概的人拥有更大的繁育后代成功率，导致在声音、面部和身体方面出现两性异形。在非人类动物身上，科学家对这种现象进行了深入研究，例如麋鹿和孔雀。但对于我们自身的进化史，我们却知之甚少。”

　　西蒙斯指出更具雄性特征在与其他男性竞争时起到非常重要的作用。进化生理学家劳拉-达娜对此持相同观点。这位就职于加拿大道格拉斯学院的心理学家表示：“通常情况下，嗓音低沉的男性体型更大同时肌肉更为发达，因为他们要在争夺统治权和地位方面与其他男性展开竞争。”

　　实际上，女性偏爱更具雄性气概的男性可能是为了找到占据统治地位的配偶的一种副产品。占据统治地位的配偶更能保护她以及她的家人。这项新研究同样支持了这样一种观点，即除了吸引女性外，雄性特征也在其他方面产生影响。目前，科学家正进行这方面的研究。达娜说：“如果雄性特征帮助男性获得更高的地位和统治权——即使以牺牲精子质量为代价——雄性特征与生育能力之间的此消彼长才更有意义。

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