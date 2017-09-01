“办事”后别急着做4件事！可惜多数男人都没忍住

核心提示：当享受完性生活的快感后，你会做什么？是马上喝一杯冰镇饮料“冷静”一下，还是感觉“身体被掏空”倒头就睡？事实上，一些看似很小的生活细节，很可能就是健康的杀手。男性在性生活结束后，有4件事不能马上做。

当享受完性生活的快感后，你会做什么？是马上喝一杯冰镇饮料“冷静”一下，还是感觉“身体被掏空”倒头就睡？事实上，一些看似很小的生活细节，很可能就是健康的杀手。男性在性生活结束后，有4件事不能马上做。

1、性生活后喝冷饮

在性生活期间，身体的交感神经比较兴奋，相较于平时，胃肠道的血液也会有所减少。因此，在胃黏膜充血尚未恢复正常之前，马上喝冷饮会让胃黏膜突然遇冷，对胃肠造成一定的损害。严重时还会引起胃肠道不适或者绞痛。

专家建议，无论是夏天还是冬天。性生活过后如果觉得口渴，不妨先喝一点温开水或凉白开，尽量别喝冰镇的饮料。





2、性生活后洗热水澡

在性生活结束后，很多人都习惯先洗个澡。对此专家指出，性爱是属于比较剧烈的活动，如果过后马上洗澡，会导致气喘、心慌等症状。尤其是激烈的性生活过后马上洗冷水澡，会让皮肤表层血管突然收缩，大量血液回流心脏，从而让心脏的负担加重。

性生活后也不适合马上洗热水澡，这跟运动以后不能马上洗澡是一个道理。因为洗澡会让血液涌向皮肤和肌肉组织，使血液循环加快，身体很容易感到更加虚脱，所以建议先休息一阵，等精力慢慢恢复再去洗澡。





3、性生活后倒头就睡

性生活进行过程中，不仅双方的生殖器官都处于充血的状态，从性兴奋到性高潮期间，身体的其他组织也参与了这一生理过程，如：心跳加速、血压升高、呼吸加快加深、排汗增多、皮肤血管扩张等。所以在此过程中，机体能量的消耗明显增加，代谢也会加快。

性生活之后不适合马上睡觉，最好再起来走一走，聊聊天，可以让因为性交的刺激而变迟钝的反射神经恢复到正常。如果性爱之后倒头就睡，性交刺激的迟钝效还没来得及恢复，身体就进入了睡眠，会让身体的疲劳感持续到第二天，可就真的是“身体被掏空”了。





4、性生活后立刻排尿

专家称，性生活后男性不宜马上排尿，否则会损害前列腺。

男性的尿道长而且弯曲，尿液通过的阻力比较大。性生活刚刚结束，阴茎充血还没有减退，尿道括约肌、逼尿肌也还没放松，这就会增加尿道的阻力，可能出现排尿困难，甚至尿不出来的情况。如急于排尿，尿道的压力会上升，带有细菌、废物的尿液可能逆流进入前列腺，长此以往，可能导致前列腺炎。

专家建议，男性射精之后最好休息5-10分钟再排尿，使充血的状态完全消失。