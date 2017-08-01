中医教你自查：男人出现这种脸色，身体不太好了！

核心提示：广东省中医院陈秀华主任医师提醒，别以为照镜子只是女士专利，男人也可以多照照镜子，随时发现早期的健康警报。

40岁是男人一生中的重要阶段。一方面，上有老下有小，需要承担双重压力；另一方面，生活质量较高，上班以车代步，上楼电梯代劳，基本没有运动，因此，各类疾病也慢慢找上门。省中医陈秀华主任医师提醒，别以为照镜子只是女士专利，男人也可以多照照镜子，随时发现早期的健康警报。

一、看脸色

陈主任说，中医认为，面色健康应该呈现“红黄隐隐，明润含蓄”，假如脸色和平日有明显不同，排除了正常的外来因素外，就应考虑亚健康或疾病的可能性。

1、脸色发黄

脸色偏黄或者萎黄者多为脾胃虚弱。

脾胃功能健运,则气血旺盛，皮肤柔润；

脾胃虚弱，气血生化不足，则面色苍白或萎黄。

建议：少吃肥甘厚腻、生冷之品，可多吃扁豆、赤小豆、蚕豆等食物，也可用山药糯米粥等药膳调养身体。

2、脸色发青

脸色青多因气机不调，血行不畅，血液淤滞于面部。

中医认为肝气郁滞则气血失和，这种体质多为气郁质、淤血质。

建议：可多吃调理脾胃、理气解郁的食物，如蘑菇、苦瓜、大麦等，不可多吃冷冻食物。

3、脸色发黑

脸色暗黑多为肾虚。

肾精充盈，肾气旺盛时，五脏功能正常运行，气血旺盛，容貌不衰。

肾气虚衰时，人的容颜黑暗、鬓发斑白、齿摇发落、未老先衰。





建议：可多吃一些滋补肾阴的食物，如绿豆、芝麻、糯米、乌贼等，忌吃辛辣刺激性食物。

4、脸色发白

脸色发白多是气虚、阳虚为多。

若肺功能失常日久，则肌肤干燥，面容憔悴而脸色及手掌苍白。

阳气虚弱，不能温润体肤，也会导致脸色发白。

建议：气虚质者可多吃益气健脾、易消化的食物，阳虚质者则应少吃生冷油腻食物，适当吃些温阳食品，如韭菜、羊肉等。

5、脸色发红

脸色发红的人为阳热盛。

红色在五行中属火，所以身体内火气盛就会表现为面色潮红。

建议：吃一些清热祛湿的食物，如薏仁、茯苓、莲子等。忌食辛辣食物，少吃牛肉、狗肉、酒等温热食物。

二、看嘴唇

正常人的嘴唇红润而有光泽。





如果唇色发青，则可能是因为血液循环不通畅形成的血管栓塞、中风等；

唇色暗黑，多为消化系统有病；

嘴唇发白，多有贫血的可能。

建议：饮食上可选用活血补血食物，如芝麻、黑米等。忌吃辛辣刺激之品。

三、看舌头

健康的人舌头为淡红色，润泽，干湿适中。

如果颜色暗红则表明气血不足，可能有心脑血管疾病；

舌苔如果厚而腻，可能是体内寒湿严重；

黄而厚，则可能是消化道和呼吸道有炎症；

舌苔黄腻，则可能是消化不良或急性肝炎病的先兆。





建议：气虚质可选用健脾益气的食物，不可吃过于黏腻、难消化的食物，血虚质可选择活血补血的食物，如乌鸡、羊肉、芝麻、牛奶等。

四、看头发

正常的头发有光泽、颜色乌黑，在一定拉力条件下有一定伸缩性。

发质的好坏直接反映了人体血液、内分泌、免疫系统和微循环的状况。

如果头发颜色从黑变灰，甚至变白，同时干枯无光，那么可能提示免疫系统出现了问题，或存在肾虚的可能。

建议：可多吃一些滋补肾阴的食物，如糯米、芝麻等。忌吃辛辣、温热食品，生活作息要规律。