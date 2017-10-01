刚喝完酒，这8件事别急着做！等到后悔已经晚了

核心提示：每逢过时节，或者参加朋友同事聚会，免不了需要喝酒，适量饮酒对身体还是有益的，过度酗酒则会危害生命，因为机体对酒精的解毒作用负担太重，所以每一年总是有很多人因为喝酒丧命，酒后的一些防护措施应该做到位，才能避免发生某些危害。下面一起来看看酒后有哪些禁忌。

每逢过节，或参加朋友同事聚会，免不了需要喝酒，适量饮酒对身体还是有益的，过度酗酒则会危害生命，因为机体对酒精的解毒作用负担太重，所以每一年总是有很多人因为喝酒丧命，酒后的一些防护措施应该做到位，才能避免发生某些危害。下面一起来看看酒后有哪些禁忌。

1、酒后不要立刻睡觉

喝酒后马上就睡觉，这个时候人的新陈代谢速度变慢，而酒精是通过肝来消化的，这样子酒精残留在肝脏，得酒精肝的风险增加了。

如果想睡觉可以用冷水洗把脸清醒下。要注意的是，饮酒过量的，更严重的就是酒精中毒的人，更不能让他们睡下，不然很可能就一直睡下去了。这种情况应该要有人守在旁边，每隔两小时让他们喝点白开水，一直到醒为止。

2、酒后不宜饮咖啡

酒后再喝咖啡会让人的大脑由本来的极度兴奋变成十分压抑，与此同时会使得血管扩张，血液循环的速度加快了，心血管的负荷加重。

3、酒后不要立刻洗澡

不管是冷水澡还是热水澡，酒后都不宜进行。人在喝了酒后，酒精的作用下会使心跳加快，身体产热量增加，在这个时候洗热水澡，将会导致体内的热量积聚过多，增加心脏的负荷，还会加重醉态，会有恶心呕吐的症状，甚至会晕厥。

如果在这个时候洗冷水澡，不仅不能醒酒，还会使得血管收缩，甚至导致血管破裂因为在冷水的刺激下再加上机体不能及时补充葡萄糖，还有可能患感冒。





4、酒后不宜喝浓茶

喝茶会使心脏产生兴奋，而酒精也有这种作用，酒后又喝茶，在双重刺激下，会使心脏负担加剧。另外，酒后喝茶不利于肾脏的运转。

5、酒后不要运动

酒精具有利尿作用，大家应该都有感受，喝了酒会增加上厕所的次数，因此体内水分少得比较多，如果酒后还运动的话容易导致脱水。酒后游泳更危险，因为在水中身体散热会加快，容易有头晕，腿部抽筋，还有可能导致低血糖性晕厥等。





6、酒后不宜吃醒酒药

醒酒药虽然可以使自己暂时缓解醉酒症状，但事实上醉酒时间会有所延长。如果想要醒酒可以喝矿泉水。

7、酒后不要睡电热毯

饮酒过量时，体温调节系统出现问题，热量散失得比较多，人容易感到冷。保暖的话，也不要使用电热毯，有高血压、冠心病等心脑血管疾病的人更应注意，可以盖羽绒被或者使用热水袋。酒后人的血压容易升高，这个时候容易发生心梗、心绞痛等。

8、酒后不要吃退烧药

酒精会和很多药品发生化学反应，产生一些对身体有害的物质，比如头孢类的药物。如果不知道的话，酒后就不要吃药，吃了药不喝酒。