男人须知：不想让前列腺炎拖垮下半生，5件事不做不行！

核心提示：说起男科疾病，前列腺炎算是“男炎”之隐了。男性一旦患上前列腺炎，很容易出现反反复复的现象，尿急、尿频等异常排尿症状严重影响男性的生活。

说起男科疾病，前列腺炎算是“男炎”之隐了。男性一旦患上前列腺炎，很容易出现反反复复的现象，尿急、尿频等异常排尿症状严重影响男性的生活。想要摆脱它，男性就得学会几招“制胜法宝”。

前列腺炎为何反复发作？

1、前列腺炎患者病因检测不明

很多患者没有接受相关检查，治疗缺乏针对性，导致前列腺炎反复难愈。

2、不良嗜好和行为

很多男性没注意日常的预防保健，而即便得了病，由于羞于启齿，加上缺乏基础疾病知识，治疗和用药都不规范，这就可能让细菌等致病微生物产生耐药性。

3、性生活过频

性冲动会导致前列腺充血，而太频繁的性生活会让前列腺持续充血，可能导致细菌逆行，诱发反复感染。





4、滥用抗生素

这是因为部分前列腺炎并不是细菌感染所致，临床上叫非细菌性前列腺炎。

此时，病人如果患者不到正规医院治疗，自行乱用抗生素，就很可能使病情加重，造成病情反复不愈。

5、治疗不彻底

由于前列腺本身独特的生理特点，导致前列腺炎的治疗较有难度，很多患者就因为治疗不彻底而放弃医治。

而当症状缓解、病情好转时，患者就以为病已经治好了，没有意识到巩固治疗的重要性，这也是导致病情反复的原因之一。

男人应如何保养前列腺？





1、防止受寒

不要久坐在地板上，因为寒冷会导致交感神经兴奋，让尿道内压增加，导致逆流。

2、避免磨擦

会阴部的磨擦可能让前列腺症状加重，使患者明显不适。

而预防局部磨擦的方法之一，就是少骑自行车，尤其要避免长时间或长距离骑自行车或摩托车。

3、保持清洁

男性阴 囊具有较强的伸缩性，常分泌较多汗液，加上局部常不透气，很容易藏污纳垢，这时，局部的致病微生物就会乘虚而入，诱发前列腺肥大、前列腺炎，如果没有及时发现，还可能发生严重感染。

因此，坚持清洗会阴部是预防前列腺炎的一个重要环节。

另外，每次同房后坚持冲洗外生殖器是很有必要的。

4、洗温水澡

比起用很烫的水洗澡或蒸桑拿，洗温水澡更能缓解肌肉及前列腺的紧张，减轻不适的症状，对前列腺病患者的保健很有好处。

5、尽量不要久坐

尽量不要长时间看电脑、看电视、打麻将等，伏案工作者或长途驾车者最好每隔一段时间就起来活动活动。

另外，久骑自行车除了增加局部摩擦外，还会对前列腺造成压迫，因此也要尽量避免。